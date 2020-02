Mostra un coltello a una donna ferma in auto al Parco del Levante e la minaccia

Livorno 20 febbraio 2020 – Tanta paura e una volante della Polizia giunta con tempestività. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, nel parcheggio del Parco del Levante, dove una giovane donna, che in quel momento era da sola nella propria macchina, è stata avvicinata da un uomo che approfittando del buio, con fare minaccioso, ha cercato di aprirle lo sportello dell’auto mostrandole un coltello.

A dare l’allarme è stato il compagno della stessa donna. Erano circa le otto di sera. La Polizia è prontamente intervenuta per ascoltare i due denuncianti. L’aggressore, un uomo sui quarant’anni, alto circa un metro ed ottanta, capelli lunghi e scuri, senza barba, si era nel frattempo dileguato.

The following two tabs change content below.