Musica e sperimentazione, ad agosto il Cortomuso Festival nell’area del Caprilli

(Angela Simini) Livorno, 16 giugno 2021 – “Pezzo dopo pezzo e con grande entusiasmo stiamo organizzando l’estate livornese e Cortomuso Festival ne è un altro esempio”, ha detto il sindaco Luca Salvetti nella Sala delle Cerimonie dove ha presentato la prima edizione del Cortomuso Festival 2021, la nuova iniziativa di musica indi pop dal vivo che si svolgerà dal 20 al 28 agosto all’Ippodromo Caprilli per il recupero e riqualificazione di questa prestigiosa area che giace in un “colpevole abbandono lungo cinque anni”. Ed ha motivato ancora una volta la scelta di animare vari luoghi rappresentativi di Livorno con numerosi spettacoli: “La gente ha voglia di stare all’aperto e di partecipare ad eventi e questo sentimento ci dà forza e convinzione che quello che stiamo organizzando è giusto. Inoltre, muove l’economia e dà lavoro al mondo dello spettacolo e al comparto culturale, che negli ultimi 15 mesi ha subito più di altri la tragedia del Covid. Cortomuso, insieme ad altre iniziative culturali che si terranno all’interno dell’Ippodromo, è il percorso che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti per rivalutare questo capolavoro liberty di fronte al mare”. Ed ha aggiunto: “ Il Cortomuso Festival, alla prima edizione, ha le potenzialità per proseguire negli anni ed evolversi in un evento più importante”.

Ad illustrare l’iniziativa, oltre al sindaco Salvetti, anche il vicepresidente del Lem, Livorno Euro Mediterranea, Adriano Tramonti, partner del Festival, mentre tra i presenti c’erano anche Toto Barbato del The Cage Club e Luca Zannotti di Musiche Metropolitane che rappresentano la produzione, il cantante livornese Bobo Rondelli, uno degli attesi artisti che si esibirà sul palco del Caprilli.

La parola ad Adriano Tramonti, vicepresidente del Lem, che ha spiegato anche il significato del nome del Festival: “Vista la location, è proprio all’ippica che si ispira il suggestivo titolo di questo evento: il cavallo che al fotofinish vince di pochi centimetri, vince appunto di un “corto muso”.

Toto Barbato del The Cage ha illustrato i nove concerti di musica pop indi che si terranno sul palco collocato di fronte alle tribune scoperte:

“Con nove concerti in nove giorni consecutivi, il palcoscenico del festival, collocato di fronte alle tribune scoperte, sarà destinato alla musica. Ma l’ippodromo ospiterà anche altro genere di spettacoli, verosimilmente collocabili tra il 10 luglio e il 15 agosto, sullo stile della Versiliana su un palco che troverà collocazione nella storica zona dei Picchetti”.

Quindi ha commentato che: “per l’intrattenimento musicale, Livorno oggi può ispirarsi alle moderne città europee aprendosi, con uno spazio suggestivo e vasto come l’ippodromo Caprilli, anche a concerti di star internazionali”.

Luca Zannotti di Musiche Metropolitane ha invece sottolineato la sensibilità dell’Amministrazione per il comparto musicale “indi pop” che, al pari di altri settori dello spettacolo dal vivo, ha sofferto moltissimo durante la crisi Covid. Bobo Rondelli ha infine giocato sulla location del festival, ipotizzando di far partire delle scommesse su quale sarà il primo concerto a fare sold out.

Questo il programma.

Si parte venerdì 20 agosto con “ Lo Stato Sociale più Tommaso Novi”, la band che a San Remo ha avuto successo con Combat Pop.

Per questo primo spettacolo è stato stabilito un biglietto “popolare, accessibile a tutti”.

Sabato 21 agosto “Psicologi” – Domenica 22 agosto: “Bobo Rondelli”- Lunedì 23 agosto: ” Willie Peyote” -Martedì 24 agosto: “Modena City Ramblers”- Mercoledì 25 agosto : “Bobby Solo più Sinfonico Honolulu” – Giovedì 26 agosto “Nada Duo” – Venerdì 27 agosto: “IOSONOUNCANE”- Sabato 28 agosto ” Coma Cosa”

I biglietti per i concerti di Cortomuso Festival 2021, che inizieranno tutti alle 21,30, saranno prenotabili da venerdì 18 giugno alle 12,00 sul circuito Dice.fm.