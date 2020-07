Nessuna vera trattativa con tal Fernandez, il Livorno al momento rimane a Spinelli

(Anna Viola) Livorno, 30 luglio 2020 – La supposta trattativa per la cessione del Livorno dall’attuale proprietario Aldo Spinelli all’imprenditore spagnolo Manuel Fernandez non è andata in porto. Secondo quanto riporta Amaranta, agenzia online d’informazione sportiva sempre bene informata, il presidente del Livorno, piuttosto che con Fernandez, sulla cui identità sorgono a questo punto anche dei dubbi, sarebbe impegnato a valutare altre offerte.

Va evidenziato, ad onor del vero, che il patron Spinelli, in questi giorni, non ha mai detto in modo esplicito di trattare la cessione del club a Fernandez, mentre ha affermato di aver avuto dei contatti con alcuni intermediari italiani ed argentini tra cui l’ex calciatore Cristian Traverso.

Quel che è certo, sempre secondo Amaranta, è che Spinelli, al momento, è al tavolo della negoziazione con un paio di gruppi, forse tre, fra cui uno di buone dimensioni con programmi seri ed interessanti per il futuro del Livorno.