Nove anni fa ci lasciava Massimo Ceccarini

(Anna Viola) Livorno, 24 gennaio 2020 – Ci lasciava come oggi, esattamente nove anni fa, il 24 gennaio 2011, il primario dermatologo Massimo Ceccarini. Doveva ancora compiere, in quel momento, 53 anni. Nel 1999, a soli 41 anni, era stato il più giovane primario di Dermatologia d’Italia. Dirigeva il reparto di Livorno.

Livornese di nascita e di origini, Massimo Ceccarini è ancora oggi ricordato, in città, per le sue doti professionali ed umane. A lui è intitolata l’Aula magna dell’Ospedale di Livorno. Ogni anno viene svolto un Premio medico scientifico che porta il suo nome, promosso dall’omonima Associazione culturale e scientifica, realizzata dal fratello Marco Ceccarini, giornalista, fondatore ed a lungo direttore di Costa Ovest e di Amaranta.

