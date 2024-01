Pace nel mondo, Costa in mare a Livorno

(Stefano Bramanti) Livorno, 10 gennaio 2023 – L’elbano Pierluigi Costa, uno dei Messaggeri del mare, in trasferta a Livorno, non ha tradito il suo appuntamento giornaliero col bagno in mare. E’ gennaio e la temperatura sta finalmente tornando invernale.

Come sempre, Pierluigi indossa slip e cuffia, come in estate. Ciò è possibile grazie agli allenamenti pluriennali del nuotatore per cause di solidarietà, altrimenti non si può azzardare tale tipo di immersione. E il bagno è dedicato al bisogno di pace nel mondo, mentre sono in corso conflitti, purtroppo, oltre cinquanta.

Costa fa parte dei Messaggeri del mare assieme al francese Lionel Cardin.