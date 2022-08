Pci in campo, iniziata la raccolta di firme per esserci il 25 settembre

(Mirko Branca) Livorno, 2 agosto 2022 – Il Pci scende in campo e spera di portare lo storico simbolo della falce e del martello alle elezioni politiche ormai imminenti. Anche la federazione di Livorno, guidata dal segretario Luigi Moggia, effettua la raccolta delle adesioni. Nel collegio di Livorno occorreranno circa 750-800 firme da reperire entro il 21 agosto.

Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. La raccolta è iniziata ieri, lunedì 1° agosto, ma non sarà facile, vista la ristrettezza dei tempi. Tuttavia l’obiettivo, nei locali della federazione comunista di piazza dell’Unità d’Italia, è dichiarato: occorre far sì che il partito sia presente, in forma autonoma, alle consultazioni del prossimo 25 settembre. Militanti e simpatizzanti, uomini e donne, sono invitati a dare una mano.