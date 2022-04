Perde la vita soffocato da cibo mal ingerito mentre cena con la famiglia a Pasquetta

(Redazione) Livorno, 19 aprile 2022 – Attorno alle 20 di ieri, lunedì 18 aprile, un livornese di 56 anni, Luca Spinelli, dipendente dell’Aamps, ha perso la vita, soffocato da del cibo mal ingerito che gli ha ostruito le vie aeree.

La tragedia è avvenuta mentre Spinelli, la sera di Pasquetta, stava cenando con la famiglia nella propria abitazione di via del Corallo nel rione delle Sorgenti. Un pezzo di carne mal ingerito avrebbe provocato la tragedia.

Sul posto sono giunte con immediatezza un’ambulanza della Misericordia di Antignano con personale infermieristico e un’altra della Misericordia di Livorno con a bordo del personale medico. Trovato l’uomo in arresto cardiaco, gli addetti delle ambulanze hanno effettuato alcune manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Spinelli lascia la moglie Angela e il figlio Giacomo di 25 anni. Immediate sono giunte alla famiglia le condoglianze dei dirigenti dell’Aamps e dell’Amministrazione comunale per iniziativa del sindaco Luca Salvetti.

