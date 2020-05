Perquisiti magazzini di auto elettriche in Olanda, sotto inchiesta anche Yousif?

Livorno, 26 maggio 2020 – Nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, la polizia olandese ha sequestrato diverse auto elettriche nei magazzini di una società di Alblasserdam, la città in cui ha sede la Sharengo, azienda facente capo a Majd Yousif, il medico ed imprenditore libano-olandese interessato all’acquisizione del Livorno calcio. Non è ancora chiaro cosa vi sia al centro delle indagini della polizia.

La notizia viene ripresa da Amaranta.it che, a sua volta, la trae dal portale d’informazione Zhzactueel.nl, giornale di Dordrecht, molto letto in tutta l’Olanda meridionale, compresa la cittadina di Alblasserdam, dove la polizia sta cercando anche di capire il perché della presenza, attorno al magazzino della ditta perquisita, di auto sportive e molto costose, come Mc Laren, Mercedes e Lamborghini, che al momento della perquisizione, però, non sarebbero state trovate. Il giornale olandese non cita il nome di Yousef, ma fa sapere che la polizia ha effettuato perquisizioni anche in uno studio dentistico della zona. Il che, ovviamente, non significa nulla, anche perché non è affatto detto che sia lo studio medico dell’imprenditore di origine libanese. Ma il fatto che Yousif sia anche medico dentista, sommato al fatto che l’indirizzo della società perquisita coincide con quello della Sharengo, fa venire un po’ di apprensione ai tifosi amaranto, che si augurano che l’uomo d’affari interessato alla società calcistica del Livorno sia estraneo ai fatti.

Analoghe azioni di polizia, in ogni caso, sembrano essere in corso in tutta l’Olanda. Le forze dell’ordine olandesi hanno fatto sapere che in serata o domattina emetteranno un comunicato stampa per chiarire i termini dell’operazione.