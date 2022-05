Polpo con patate e riso ai funghi, ecco il pranzo offerto dal Brignetti alla Saccardi

(Stefano Bramanti) Portoferraio, 23 maggio 2022 – Polpo con le patate all’Elbana, risotto ai funghi, schiaccia al rosmarino, pizza Margherita, tortino di spinaci ed anche alla cipolla di Patresi, bavarese ai tre cioccolati e altri cibi, accompagnato dai vini Doc dell’Azienda agricola di Porto Azzurro Arrighi.

Un elenco parziale dell’apprezzato buffet offerto all’assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi e il suo staff, quanto di recente è intervenuta al professionale Brignetti di Concia di Terra, a Portoferraio, invitata dalla dirigente scolastica Alessandra Rando dell’Isis Foresi.

Nell’occasione il noto agricoltore Antonio Arrighi, ha mostrato alla vicepresidente della Toscana il vigneto di Ansonica preparato dall’esperto fattore, nell’area esterna del plesso, un anno fa, insieme agli studenti. E la scuola quindi si è distinta ancora una volta anche per l’accoglienza organizzata dalla prof.ssa Fortuna Sarappa che ha ideato, con la classe IV Enogastonimia, il servizio di Sala in collaborazione del prof. Gennaro Bellomo che ha preparato le pietanze, coinvolgendo la classe V Eno. La studentessa Martina Mastropietro, portavoce dei suoi compagni, ha detto: “Siamo contenti dei tanti eventi che stiamo organizzando nel nostro istituto. Si consolida la collaborazione tra territorio e il nostro corso. Quest’ultimo evento è stato in onore della vicepresidente della Toscana e di Arrighi premiato al Vinitaly 2022, dalla nostra regione quale benemerito della viticoltura col premio Angelo Betti.

Nel buffet abbiamo inserito prodotti tipici dell’Elba; siamo impegnati sempre nel realizzare una cucina sostenibile, forte di una filiera circolare. Ringraziamo il nostro docente di cucina Bellomo che ci trasmette la sua passione per questo mestiere e la dirigente scolastica che ci consente di creare tutti gli eventi enogastronomici. Abbiamo usato la nota cipolla di Patresi, le patate della zona di Schiopparello, l’olio extra vergine d’oliva Igp toscano e biologico dell’azienda Sabatinaccia, oltre alle varie erbe aromatiche del nostro orto scolastico”.

L’assessore Saccardi ci ha detto: “Fa piacere riscontare l’efficienza e la competenza in questi giovani allievi del Brignetti. Un servizio perfetto e di qualità. E’ segno che questo istituto è in grado di preparare al meglio le future figure professionali di un settore trainante per l’isola e la Toscana tutta”. I ragazzi che hanno agito in cucina sono Simone Guglielmi, Martina Mastropietro, quelli di Sala sono Giulia Lupi, Pasquale Bove, Gianmarco Carraro, Naranjo Sole, Marta Santonastaso. Oltre Sarappa e Bellomo hanno agito pure i colleghi Mario di Padova, con assistente tecnico Vincenzo Carducci e l’assistente tecnico Monica dell’Aversano.