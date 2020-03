Regionali, il Centrodestra pensa a Susanna Ceccardi

Pisa, 5 marzo 2020 – Il Centrodestra ha sciolto le riserve e, secondo notizie in arrivo da Roma e confermate a Pisa, avrebbe deciso di candidare l’europarlamentare Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina, a presidente della regione Toscana alle consultazioni regionali in calendario alla fine della prossima primavera.

La Ceccardi, esponente di spicco della Lega, era stata considerata la candidata naturale alla carica di governatore della Toscana fino al termine della scorsa estate. Poi la maternità l’ha tenuta un po’ lontana dai riflettori ed apparentemente fuori dai giri della politica nazionale che conta. Ma era solo un effetto ottico. Il leader leghista Matteo Salvini, infatti, adesso la ripropone, forte del fatto che, nella suddivisione delle candidature a livello nazionale, quella toscana dovrebbe spettare alla Lega.

Il Centrodestra, anche in Toscana, sarà composto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, anche se non si esclude la presenza, all’interno del cartello elettorale, di un’altra o due forze politiche minori attinente tale area.