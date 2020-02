Salvetti saluta la nuova comandante Maritan, buon lavoro alla Polizia urbana

Livorno, 20 febbraio 2020 – Nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha incontrato la nuova comandante della Polizia municipale, Annalisa Maritan, insieme ai dirigenti degli uffici della stessa Polizia urbana e della Protezione civile del Comune di Livorno.

Annalisa Maritan è in carica da oggi. Il sindaco Salvetti le ha porto i saluti a nome della giunta e ha augurato al corpo della Polizia locale livornese.

