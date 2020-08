Sedici liste ed otto candidati, tutti i nomi di chi scende in campo nel collegio di Livorno

Livorno, 24 agosto 2020 – Sono sedici le liste che concorreranno per il rinnovo del consiglio regionale ed otto i candidati a presidente della regione Toscana che si sfideranno alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Di seguito, i nomi di tutti i candidati che compongono le liste in appoggio agli otto candidati.

Candidato della coalizione composta da Partito democratico, Italia viva con Più Europa, Orgoglio Toscana, Verdi, Sinistra civica ecologista, Svolta!.

Orgoglio Toscana

Fedeli Giuliano, Caprai Montagnani Licia detta Licia Montagnani, Bonicoli Marco, Mangini Chiara, fatighenti Andrea carlo, Basili Carlotta, Senise Biagio Armento, Bettini Diana.

Partito democratico

Federica Benifei, Gianni Anselmi, Lia Burgalassi, Davide Ciabatti, Antonella Giuzio, Paolo Niccolai, Rossana Soffritti, Francesco Gazzetti.

Italia viva

Cosimi Alessandro, Agostini Claudia, Bernardini Enrico, Guerrieri Cinzia, Castellini Riccardo, Carotenuto Giulia, Gemelli Mattia, Panza Antonella.

Svolta!

Bianchi Gabriele, Borrello Anna, Di Loreto Edoardo, Ghibaudi Antonella, Agujari Tommaso, Ricci Moira.

Sinistra civica ecologista

Paola Pellegrini, Mario Pintore, Barbara La Comba, Carlo Albanese, Michela Pertici, Silvio Moretti, Samantha Olindo, Simone Bartoli.

Europa verde

Blosi Amerigo, Memmo Vincenzi Gaia, Brogi Andrea, Polito Ilaria, Raimondi Egidio, Saporito Giuseppina detta Giusy, Vitiello Giuseppe.

Candidata della coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Toscana civica.

Lega

Biasci Roberto, Vaccaro Costanza, Landi Marco, Baldi Eleonora, Gasperini Lorenzo, Viviani Cristina, Ciacchini Massimo, Pacciardi Giulia.

Forza Italia

Tenerini Chiara, Bertucci Adalberto, Amato Nicosia Elisa, Martelli Maurizio, Gasperini Monica, Menicagli Claudio, Landi Maida, Petraroja Riccardo

Fratelli d’Italia

Romiti Andrea, Amadio Marcella, Barbetti Ruggero, Chiellini Silvia, Delfino Walter, Berretta Anna detta Ornella, Di Bella Antonino, Merli Mirta.

Toscana civica

Neri Giovanni, Messana Gilda, Scroppo Egidio, Zannoni Chiara, Tampucci Andrea, Bossio Alice, Dello Sbarba Alessandro, Vellutini Antonella.

Candidato sostenuto dalla lista Sì Toscana a Sinistra

Sì Toscana a Sinistra

Martelloni Stefania, Bruciati Marco, Mazzei Maria Grazia, Cannarozzo Calogero detto Lillo, Rossi Oriana, Renda Francesco, Zagaria Vincenza, Schiavon Paolo.

Candidata sostenuta dal Movimento Cinque stelle

Cinque stelle

Rossi Alessandra, Aurigi Alessandro, Barca Rosalia, Apolloni Leonardo, Rossi Barbara, Esposito Daniele.

Partito comunista italiano

Candidato sostenuto dal Partito comunista italiano

Andreoli Patrizio, Trusendi Paola, Caprai Antonio, Friani Simonetta, Braccini Cesare, Lombardi Nadia.

Candidato sostenuto dalla lista Patto per la Toscana

Patto per la Toscana

Pernice Maurizio, Breschi Carla, Degli Espositi Loris, Montella Valentina, Borsellini Mario, Sabatino Natascia, Oriolo Oriano, Lippi Stefania.

Candidato sostenuto dal Partito comunista

Partito comunista

De Vanni Benedetta, Bottai Lenny, Bartimmo Tiziana, Giovannetti Daniele, Amendola Maria, Mazzantini Simone, Draicchio Lucrezia, Galeazzi Aldo.

Candidata sostenuta dal Movimento 3V Libertà di scelta

Movimento 3V

Romani Maurizio, Balia Alessia, Agostini Tommaso, Costa Marianna.

