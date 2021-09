Sessant’anni e non sentirli, la pasticceria Cristiani regala alla città idee e progetti

(Marco Ceccarini) Livorno, 25 settembre 2021 – Sessant’anni e non sentirli. Ieri pomeriggio la pasticceria Cristiani ha celebrato i sessant’anni di attività. E lo ha fatto in modo originale e costruttivo, con la presentazione di un progetto articolato in tre iniziative accomunate dal rapporto tra passato, presente e futuro: Scopriamo Livorno, Raccontiamo Livorno ed Immaginiamo Livorno.

Il progetto è stato reso possibile dalla collaborazione con l’Autorità portuale e ha il patrocinio della Confcommercio e dell’Ordine degli Architetti. La sua realizzazione è prevista nei prossimi mesi e una volta concluso il risultato verrà messo a disposizione del Comune di Livorno.

Scopriamo Livorno, o meglio #scopriamolivorno, consiste in una serie di video su luoghi, eventi e personaggi, ma anche sui contenuti incentrati sulla storia e sulle tradizioni che hanno contribuito a formare la peculiarità gastronomica della città, come la schiacciata livornese o il bignè, oppure zone come il quartiere di Colline dove la pasticceria ha sede.

Raccontiamo Livorno, o meglio #raccontiamolivorno, mira invece a coinvolgere la popolazione nel narrare Livorno. Il tutto avverrà seguendo tre fasi: un contest Instagram, dal 27 settembre al 20 novembre, inviterà i cittadini a raccontare la loro Livorno, condividendo sul profilo le foto dei luoghi più suggestivi della città. Ogni settimana la giuria selezionerà la foto più bella che verrà condivisa sui canali social della pasticceria Cristiani, di Igers Livorno e della Confcommercio. Al termine del contest saranno premiate le tre foto più belle che si aggiudicheranno una targa. La seconda fase prevede l’esposizione di tutte le foto all’interno della pasticceria per tutto il mese di dicembre. La terza ed ultima fase, infine, prevede la stampa in formato cartolina delle foto selezionate, che verranno distribuite ai cittadini e ai negozi associati alla Confcommercio.

Immaginiamo Livorno, o meglio #immaginiamolivorno, guarda invece al futuro con l’organizzazione di un workshop in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Livorno e il patrocinio dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno settentrionale. Rivolto agli studenti della Facoltà di Architettura di Firenze, in accordo con il Comune di Livorno, tale workshop intende chiudersi con la progettazione di un terminal per i battelli capace di integrare al suo interno il nuovo Museo del Palio marinaro. Lo spazio selezionato è quello di fronte alla Fortezza Vecchia. Verrà nell’occasione proposto anche un piano dei fossi medicei del centro cittadino.

Alla conferenza di presentazione del progetto svolta ieri sera, sabato 25 settembre, all’interno dello Chalet della Rotonda, hanno partecipato, oltre a Sergio Cristiani e Federica Garraffa, titolari della pasticceria Cristiani, hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore comunale al Turismo Rocco Garufo, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, il docente della Facoltà di Architettura fiorentina Luca Barontini, rappresentanti dell’Autorità portuale, della Confcommercio e del Rotary club Livorno.