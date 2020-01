Si arrampica ed entra in un appartamento, ladro arrestato in flagranza di reato

Livorno, 11 gennaio 2020 – Si era arrampicato, all’esterno dell’edificio, sulla grondaia di un palazzo alle Sorgenti, alla periferia nord di Livorno, per entrare dentro a un appartamento situato al terzo piano e compiere il furto programmato. Ma è stato visto da un residente della zona che ha chiamato il 113 facendo intervenire la Polizia. Erano circa le 17,45 del pomeriggio di ieri, venerdì 10 gennaio, quando un ladro acrobata è stato colto in flagranza di reato ed arrestato.

Il fatto è accaduto in via Poli nel rione delle Sorgenti. Un uomo ha visto un giovane arrampicarsi lungo la grondaia esterna di un edificio e ha dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivate ben quattro volanti, che hanno circondato il palazzo, insieme agli uomini della squadra mobile. Con la Polizia è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco che, con l’autoscala, hanno consentito ai poliziotti di entrare nell’appartamento dove il ladro, un cittadino albanese di 32 anni, era intento a rubare.

L’uomo è stato colto sul fatto e portato con immediatezza in Questura per gli accertamenti del caso.