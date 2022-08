Si rompe la tubatura dell’acquedotto, traffico rallentato ad Ardenza

(Redazione) Livorno, 16 agosto 2022 – La rottura di conduttura dell’acquedotto ha prodotto caos nella circolazione automobilistica nel rione di Ardenza a Livorno.

Il rallentamento del traffico si è avito nel tratto di via Mondolfi tra la rotatoria della Chiesa dell’Apparizione e piazza Sforzini. Il motivo è stata la rottura di un tubo dell’acquedotto avvenuta dieci metri a nord dell’intersezione con via del Pastore.

A rendere noto il fatto è stato quest’oggi, martedì 16 agosto, il Comune di Livorno.

Le squadre, per porre rimedio alla perdita d’acqua, hanno scavato in quel punto e sulla linea venti metri più a monte. Il manto stradale si è rialzato e per diverse ore è scorsa l’acqua. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale. Si sono verificate code da via del Mare e dall’intersezione con via Grotta delle Fate.