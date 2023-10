Si svolgerà a Capraia l’assemblea regionale dei sindaci della Toscana

(Andrea Mercurio) Livorno, 6 ottobre 2023 – Si svolgerà all’isola di Capraia lunedì prossimo, 9 ottobre, l’assemblea dei sindaci dell’Anci Toscana dal titolo “Nessun Comune è un’isola”.

“Da tempo abbiamo deciso di portare l’Anci Toscana fuori da Firenze per incontrare gli amministratori nei loro territori e capire meglio criticità e proposte. La scelta di Capraia, fatta di concerto con il Comune, è impegnativa ma ricca di significato, e viene dopo le nostre assemblee a Lucca e all’autodromo del Mugello”, ha affermato Matteo Biffoni, presidente dell’Anci regioanle e sindaco di Prato.

I lavori cominceranno nel pomeriggio. Nella sala Ipogea sarà il sindaco di Capraia, Lorenzo Renzi, ad aprire l’assemblea, seguito da Giampiero Sammuri, presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago. Dopo la relazione di Michela Lazzeroni dell’Università di Pisa su “Percorsi di sviluppo tra centri e periferie: luoghi, reti, attori” interverranno Biffoni, il presidente della Regione, Eugenio Giani, nonché Veronica Nicotra, segretaria generale dell’Anci. Poi la parola passerà ai sindaci per il dibattito.

La giornata si concluderà con un giro in barca al tramonto e la cena di lavoro. La mattina seguente, anche per cogliere l’occasione della presenza degli amministratori sull’isola, è stato organizzata proprio a Capraia la ventesima tappa di Ambitour, il percorso dedicato agli amministratori dei Comuni e al personale dei ventotto ambiti turistici toscani promosso dall’Anci Toscana e da Toscana promozione.

