Sui rifiuti Rosignano volta pagina, dal 25 settembre prende il via il porta a porta

(Alex Turrini) Castiglioncello, 20 settembre 2021 – Circa 150 persone si sono presentate nella mattinata di oggi, lunedì 20 settembre, alla Stazione di Castiglioncello, presso la sede della Pro Loco, per ritirare i kit necessari, contenenti sacchetti e mastelli, per la raccolta differenziata dei rifiuti che prenderà il via lunedì prossimo, 25 settembre, in tutto il territorio comunale di Rosignano Marittimo, dove già da qualche anno veniva svolta la raccolta differenziata dei rifiuti anche se non a domicilio.

A fornire i dati è la Rea, azienda Rosignano Energia Ambiente, che per procedere al meglio ha anche istituito il Punto Spiegazioni dove i residenti ed i possessori di seconde case possono avere le informazioni corrette e che per questo organizzerà anche degli incontri pubblici.

In prospettiva si pensa che il problema maggiore possa darlo la raccolta del multi-materiale, ossia di tetrapack, plastica, acciaio ed alluminio. Ma è una preoccupazione relativa. Il sistema messo a punto, secondo i tecnici e gli operatori della Rea che stamani erano presenti, non dovrebbe comportare particolari difficoltà. In ogni caso, come detto, per spiegare al meglio il funzionamento della raccolta dei rifiuti porta a porta, nel pomeriggio di domani, martedì 21, si terranno due assemblee presso l’Auditorium del Castel Pasquini. In virtù delle normative sulla prevenzione al covid-19 i cittadini saranno divisi in due gruppi. La prima riunione si terrà dalle ore 16 alle 17,30; la seconda dalle 17,30 alle 19.

Stessa modalità e stessi orari per l’assemblea informativa organizzata per martedì 28 settembre, che si terrà sempre nell’Auditorium del Pasquini.

Tutti coloro che vorranno partecipare alle riunioni informative dovranno essere muniti di green-pass. In sala potranno entrare un massimo di trenta persone.

La distribuzione dei kit per le varie frazioni proseguirà fino a venerdì 22 ottobre sempre nella sede della Pro Loco di Castiglioncello. Essa si terrà dal lunedì al sabato mattina dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 16 alle 18,30. Assieme alla consegna dei kit verrà distribuito anche il calendario del ritiro dei rifiuti e gli adesivi per i mastelli, ossia piccoli bidoni, in cui mettere i sacchetti.