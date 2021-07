Teme di essere tradita e minaccia di gettarsi dalla finestra con la figlia di due mesi

Livorno, 29 giugno 2021 – Momenti di tensione in via Garibaldi. Una donna di giovane età ha minacciato di gettarsi dalla finestra con la figlia di due mesi come reazione all’idea che il marito possa tradirla. Sono intervenuti i Carabinieri. La donna è stata calmata dai militari dell’Arma e dai volontari della Misericordia intervenuti sul posto e trasportata al Pronto soccorso, assieme alla piccola, per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, i due coniugi avevano discusso animatamente e il marito, al termine della lite, era uscito di casa. La donna, pensando che il marito fosse uscito per tradirla, avrebbe pensato di compiere il gesto estremo, ma i vicini di casa che hanno assistito alla scena hanno chiamato la centrale unica del 112.