Terremoto al largo di Tirrenia, lieve scossa avvertita anche a Livorno

Livorno 5 marzo 2020 – L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 10,47 di questa mattina, giovedì 5 marzo, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 al largo di Tirrenia, esattamente nell’area denominata Costa toscana settentrionale (Massa Carrara, Lucca e Pisa, ndr) con coordinate geografiche (lat, lon 43.62 e 10.27) ad una profondità di circa dieci chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma. La scossa, di lieve entità, è stata avvertita anche a Livorno, che si trova a circa nove chilometri dall’epicentro.

Data la moderata entità, il movimento tellurico non ha provocato alcun danno ad edifici od altre strutture né a strade od altre vie di comunicazione. Non si sono registrati danni neanche a persone od animali.

