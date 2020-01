Tragedia della strada all’Ardenza, giovane scooterista perde la vita in un incidente

Livorno, 7 gennaio 2020 – Tragedia nella notte all’Ardenza. Un giovane uomo di 39 anni, Thomas Galvagno, ha perso la vita in un incidente stradale che lo ha visto coinvolto, a bordo del suo scooter, contro un’auto che procedeva in senso opposto.

Ancora da chiarire è l’esatta dinamica dell’incidente. Sul caso stanno tuttavia indagando i Carabinieri. L’unica cosa certa è che l’urto è stato violentissimo e che per l’uomo a bordo del motoscooter non c’è stato nulla da fare, mentre l’automobilista è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Misericordia di Livorno e una della Misericordia di Montenero. Sono poi sopraggiunti i Vigili del fuoco che, con l’auto-gru, hanno recuperato il corpo di Galvagno che era rimasto intrappolato sotto l’autovettura.

