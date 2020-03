Tragedia in via Lamarmora, malore fatale per un ottantenne davanti allo studio medico

Livorno, 27 marzo – Era uscito per andare dal medico di base, ma una volta arrivato davanti all’ambulatorio, in via Lamarmora, sì è accasciato al suolo, colto da un malore che si è rivelato fatale.

Ha perso la vita così, all’improvviso, attorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 27 marzo, un uomo di circa 80 anni, al quale purtroppo non sono bastate le manovre di rianimazione del personale medico del 118 prontamente intervenuto a bordo di un’ambulanza dell’Svs. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.