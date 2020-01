Tragedia sul Romito, uomo suicida gettandosi dal ponte di Calignaia

Livorno, 30 gennaio 2020 – Un uomo di 52 anni si è tolto la vita questa mattina, giovedì 30 gennaio, gettandosi dal ponte di Calignania sulla strada del Romito che da Antignano conduce a Quercianella.

La tragedia si è consumata attorno alle 8 di mattina. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l’uomo sarebbe arrivato sul posto con la propria automobile, dove avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le ragioni del gesto. Si sarebbe quindi lanciato nel vuoto. Fatale è stato l’impatto. Il corpo è stato rinvenuto, senza vita, nella boscaglia sotto il ponte, tra gli scogli adiacenti il mare.

Sul luogo sono giunte due ambulanze della Misericordia di Antignano con personale medico a bordo. Purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano ed i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi. Alla Polizia sono state affidate le indagini.

Il traffico sull’Aurelia è stato incanalato al fine di rendere possibile l’intervento dei soccorsi nella zona di quello che viene tristemente chiamato il “ponte dei suicidi”.

