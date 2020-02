Tre tonnellate di cocaina sequestrate dai Carabinieri nel porto di Livorno

Livorno, 28 febbraio 2020 – Oltre 3 tonnellate di cocaina sono state sequestrate dai carabinieri nel porto di Livorno nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio, su una nave battente la bandiera delle isole Marshall e proveniente dalla Colombia. Tre persone, al contempo, sono state arrestate in Francia come destinatarie della spedizione.

E’ il bilancio di un’operazione frutto di indagine partita da Marsiglia e che ha coinvolto la Dda di Firenze. A riportare la notizia è l’edizione on-line dell’agenzia giornalistica Ansa.

Il sequestro, ha detto il procuratore Giuseppe Creazzo, è il secondo più ingente in Italia: il valore è circa 400 milioni di euro. Gli inquirenti francesi avevano segnalato alla Dda che la nave sarebbe arrivata a Livorno con un carico. Quando ha attraccato il 24 febbraio è scattata la perquisizione.

La droga era in numerosi zaini, ciascuno con circa 37-38 chili. Gli zaini, tutti svuotati meno uno, sono stati riempiti con altro materiale in modo che avessero uguale peso. Quindi la nave ha sostato a Genova dove gli investigatori hanno messo microspie. Oggi la nave è giunta a Marsiglia dove sono arrivati tre uomini che hanno portato gli zaini in una villa e sono stati arrestati.