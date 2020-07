Trova un ladro a rubargli in auto in via della Bassata, lo blocca e lo fa arrestare dalla Polizia

Livorno, 23 luglio 2020 – Episodio movimentato ed inconsueto, nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, in via della Bassata a Livorno.

Un uomo, tornando verso la propria auto che aveva lasciato parcheggiata in quella strada, ha visto un ladro intento ad effettuare un furto a bordo della sua automobile. Ma il malvivente, accortosi che stava sopraggiungendo il proprietario, si è dato subito alla fuga. L’uomo si è dunque messo all’inseguimento del ladro che, dopo pochi metri, è stato raggiunto, fermato ed immobilizzato fino all’arrivo degli agenti della Polizia prontamente chiamati ed intervenuti.

Il fatto è accaduto nella mattina di oggi, giovedì 23 luglio, in via della Bassata, dove è intervenuta la Polizia che ha arrestato l’autore del tentato furto, un uomo di 46 anni.

