Trovata senza vita la psicologa Elda Baldi, disposta l’autopsia ma si pensa a un malore

(Redazione) Livorno, 3 gennaio 2022 – E’ stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, domenica 2 gennaio, la psicologa e psicoterapeuta Elda Baldi, 66 anni, molto conosciuta a Livorno per la sua attività professionale e per il suo impegno nel sociale. A causare il decesso, con ogni probabilità, è stato un improvviso malore.

La sorella, preoccupata per il fatto che Elda non si era fatta più sentire e non aveva risposto alle telefonate, ha chiamato i soccorsi. Alle 22,30 di ieri, dunque, i Vigili del Fuoco e la Polizia, assieme a un’ambulanza del 118, sono entrati nell’abitazione della donna, in via Montegrappa a Livorno, dove ne è stato rinvenuto il corpo.

Da una prima ricostruzione la morte sembrerebbe avvenuta per cause naturali, ma sarà l’autopsia, che è stata immediatamente disposta, a stabilire con certezza le cause del decesso. La Baldi, per iscrizione all’Ordine, era una delle più anziane psicologhe della Toscana e naturalmente di Livorno.