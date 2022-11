Unica toscana a punteggio pieno dalla Serie A alla Promozione, la squadra dei record fa sognare Cecina

(Mauro Bellai) Cecina, 10 novembre 2022 – Un piccolo grande record. Il Cecina, espugnando nell’ultimo turno il campo del Colli Marittimi, ha collezionato la settima vittoria su sette gare finora disputate nel campionato di Promozione, attestandosi decisamente solitario in vetta alla classifica con 21 punti, sette in più delle dirette inseguitrici, Geotermica e Taccola Uliveto, che seguono accoppiate.

Lo Sporting Cecina è l’unica squadra toscana a punteggio pieno dalla Serie A alla Promozione. Il che la pone come la compagine del momento. Ma soprattutto questo avvio di campionato della formazione di Sebastiano Miano sta riavvicinando la città di Cecina alla squadra rossoblu, che nel corso della sua quasi centenaria storia (risulta fondata nel 1929, ndr) ha militato a lungo anche in Serie C e Serie D. La passione, dunque, aspetta solo di essere riaccesa.

“La squadra sa adattarsi agli avversari e sta rispondendo bene alle difficoltà del campionato”, ha affermato l’ex arbitro internazionale Piero Ceccarini, oggi dirigente del Cecina. Che poi ha aggiunto: “Adesso dobbiamo solo migliorare un po’ nel saper chiudere, al momento giusto, tutte le partite”.

Domenica prossima, 13 novembre, il Cecina ospiterà allo stadio Rossetti il Ponsacco in una sfida dal sapore antico che rievoca palcoscenici ben più importanti. Il sogno può continuare.