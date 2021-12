Un’ordinanza di Lippi impone la mascherina all’aperto a Cecina

(Alex Turrini) Cecina, 6 dicembre 2021 – Se siete all’aperto e siete a Cecina, se la strada è affollata, dovete indossare la mascherina per la prevenzione del covid-19.

Il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, ha infatti firmato un’ordinanza con la quale dispone che i cittadini devono avere sempre a disposizione le mascherine, anche nei luoghi all’aperto. Quando un cittadino si trova in una situazione potenzialmente a rischio, deve indossarla.

Nei giorni festivi e prefestivi, nel centro cittadino, l’Amministrazione comunale di Cecina metterà a disposizione, gratuitamente, mascherine del tipo Ffp2. Per attuare tutto questo è stata stipulato un rapporto di collaborazione con alcune associazioni di volontariato.

The following two tabs change content below.