Vaccini fondamentali per sconfiggere il covid-19, parola di Rotary International

(Marco Ceccarini) Livorno, 15 gennaio 2022 – “Come prima organizzazione ad immaginare un mondo libero dalla polio attraverso l’immunizzazione di massa dei bambini, il Rotary ritiene che la decisione di vaccinare sia un imperativo umanitario”.

Così si esprime il Rotary International attraverso il portale in lingua italiana My Rotary dove, tra l’altro, si legge: “Il Rotary sta monitorando attentamente gli aggiornamenti e le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e dei centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie per garantire che vengano prese le azioni più sicure e appropriate per i nostri soci”.

“Il Consiglio centrale del Rotary International e gli amministratori della Fondazione ritengono che la vaccinazione globale è la via per porre fine alla pandemia, e noi incoraggiamo vivamente la vaccinazione per tutti gli individui, compresi i nostri soci”, si legge ancora su My Rotary. “La disinformazione ostacola la lotta contro il covid-19 e noi siamo impegnati a fornire ai nostri soci informazioni basate sulla scienza. Il Rotary è impegnato ad assicurare l’equità nell’accesso al vaccino per tutte le persone. Attraverso gli sforzi congiunti con la Gavi, l’Alleanza per i vaccini, stiamo facendo leva sulla nostra esperienza in prima linea contro la polio per facilitare la consegna del vaccino”.

Il Rotary International definisce “eroi” i medici e gli altri operatori della sanità impegnati nella lotta al covid-19 in tutto il mondo. Fondamentale, a Livorno e provincia, è stato il contributo fornito dai volontari, medici ed assistenti, messi in campo da tutti i Rotary Club presenti in città e provincia: Livorno, Mascagni, Castiglioncello e Colline, Cecina Rosignano, Piombino, Isola d’Elba e Capraia.

“Il Rotary celebra gli operatori sanitari di tutto il mondo che continuano a fornire servizi salvavita. Incoraggiamo i club ad offrire riconoscimento e incoraggiamento a questi eroi”, si legge infatti nell’articolo. “I club Rotary e Rotaract sono incoraggiati a sostenere gli sforzi di prevenzione e vaccinazione del covid-19”.

“Essendo uno dei più grandi progressi della medicina moderna, i vaccini sono sicuri, efficaci e salvano milioni di vite ogni anno. Hanno eliminato o controllato numerose malattie come la polio, il vaiolo, il morbillo e l’ebola, e ora, c’è l’opportunità di porre fine alla pandemia di covid-19 attraverso la vaccinazione”, si precisa. “L’eradicazione della polio rimane l’obiettivo di più alto livello per il Rotary. Possiamo continuare ad applicare le lezioni apprese nella lotta alla polio agli sforzi per affrontare il covid-19”.