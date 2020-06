Volontariato livornese in lutto, è improvvisamente scomparso Roberto Carmassi

Livorno, 23 giugno 2020 – Il volontariato livornese è in lutto. A dare il triste annuncio della scomparsa di Roberto Carmassi, 66 anni, storico esponente della Pubblica assistenza è stata la stessa associazione di volontariato Svs tramite un post sulla propria pagina Facebook.

“Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del volontario Roberto Carmassi, che martedì 23 giugno ci ha lasciato all’improvviso a causa di una grave malattia che gli era stata diagnostica pochi giorni fa. Volontario di livello avanzato, attivo nel settore sanitario, anche come autista volontario, prestava servizio prelevatemene alla sede di Ardenza La Rosa. In passato aveva partecipato anche ai servizi di Protezione civile”, si legge sulla pagina dell’Svs. E ancora: “Ci stringiamo attorno alla famiglia con le nostre più sentite condoglianze, in particolare alla moglie Laura, anche lei nostra volontaria e alla figlia. Per chi desiderasse porgere un ultimo saluto al caro Roberto può recarsi alla camera mortuaria dell’ospedale di Livorno fino alle 9.30 di mercoledì 24 giugno, dopodiché sarà trasportato alla camera ardente alla sede Svs di Ardenza in via Ricci dove resterà fino alle 15.30, quando partirà alla volta del Cimitero della Misericordia”.

Infine il congedo: “Ciao Roberto, sarai sempre nei nostri cuori”.