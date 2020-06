Abusi su una minore, uomo posto agli arresti domiciliari all’Elba

Portoferraio, 11 giugno 2020 – Nell’Elba trepidante nell’affrontare la fase tre della pandemia da coronavirus, attendendo flussi turistici in crescita, ancora potenzialmente priva di contagi, esplode un bruttissimo caso di abuso sessuale su di una minore a Portoferraio. Una ragazzina quattordicenne, a quanto pare da tempo, veniva abusata da un conoscente, probabilmente anche abitante vicino alla sua abitazione. La preadolescente si è confidata finalmente con una parente mostrandole messaggi esistenti sul suo cellulare, i quali riguardavano la relazione proibita in corso. Il fatto è stato comunicato ai genitori e il passo successivo è stato ovviamente la denuncia ai Carabinieri.

L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari, secondo una disposizione del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Le indagini sono ancora in corso per far luce su questo episodio tristissimo.