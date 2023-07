Aggredisce un automobilista e prende a calci e pugni la macchina, cercasi testimoni

(Redazione) Livorno, 10 luglio 2023 – “L’altro ieri sera, sabato 8 luglio, intorno alle 19,05-19,10, all’incrocio tra via Sette Santi e via Goito a Livorno, per futili motivi collegati alla viabilità, sono stato aggredito da un uomo apparentemente sulla sessantina, che indossava una maglia blu con bande frontali rossa e bianca. L’uomo, dopo aver colpito una prima volta l’auto da dietro, mentre chiedevo spiegazioni, mi si è posto davanti per non farmi transitare e ha preso a colpire ripetutamente la mia automobile con pugni e calci”.

Così recita una nota pervenuta alla nostra redazione quest’oggi, lunedì 10 luglio, da un lettore su cui manteniamo l’anonimato. Egli, attraverso Costa Ovest, ricerca testimoni in merito a un’aggressione da lui subita l’altro ieri, 8 luglio, attorno alle 19,05-19,10 all’incrocio tra via Sette Santi e via Goito a Livorno. L’aggressore ha anche colpito con calci e pugni la macchina del nostro lettore.

“Chiedo cortesemente di sapere, attraverso il vostro giornale, se vi sono testimoni, dato che qualcuno sul luogo in quel momento è passato e se qualcuno ha fotografato o fatto un video del fatto accaduto”, conclude la nota inviata alla redazione di Costa Ovest.

Chi ha assistito al fatto, se qualcuno ha fatto foto o video del fatto descritto, è pregato di contattare la nostra redazione all’indirizzo e-mail redazione@costaovest.info.