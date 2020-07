Al via Estate a Villa Trossi, venti spettacoli dal 4 luglio al 29 agosto

(Angela Simini) Livorno, 2 luglio 2020 – Al via la fortunata kermes “Estate a Villa Trossi” che, giunta alla VI edizione, propone dal 4 luglio al 29 agosto venti spettacoli di musica classica jazz e folk, concerti lirici, teatro e cabaret. Anche quest’anno, seppur tra le tante difficoltà organizzative e i limiti imposti dal covid 19, la Fondazione d’Arte Trossi Uberti, apre al pubblico il parco della storica Villa di Ardenza, via Ravizza 76, dove però, secondo quanto annunciato dal Presidente della Fondazione, dott. Gianfranco Magonzi, non vengono proposte le mostre d’arte e le conferenze-incontri pomeridiani con l’Autore, che tradizionalmente facevano parte del programma estivo. Inoltre, per rispettare le norme di distanziamento, sono stati sacrificati 80 posti per gli spettatori. Invece, dopo il periodo di chiusura per la pandemia, la Fondazione ha ripreso a metà giugno le attività didattiche quotidiane con il Campus estivo, dedicato a ragazzi 7-11 anni e quest’anno aperto sino a fine agosto, e i corsi estivi d’arte per adulti. “ Non era poi così certo che, dopo la lunga pausa del coronavirus, si riuscisse ad allestire un cartellone vario come quello che presentiamo e per il quale abbiamo rivevuto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune, del Teatro Goldoni, del giornale “Il Tirreno”, della Banca di Credito di Castagneto Carducci, della ProLoco di Livorno, del Caffé Celini e di Campo al Noce” -ha annuciato Gianfranco Magonzi. Un sentito ringraziamento all’imprenditore Roberto Napoli, referente del cartellone e titolare della gestione organizzativa, spettacolare ed economica di Estate a Villa Trossi 2020, nella quale apporta una specifica conoscenza del Jazz ed una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi a Livorno. Il cartellone offre una variegata gamma di spettacoli, dalla musica jazz a quella classica, alla lirica, al cabaret e vi figurano anche omaggi a Gaber, Sinatra e Quinn, Piero Ciampi, Mina, Milva. Immancabile un omaggio a Beethoven, del quale quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita ed un omaggio alla musica del tempo di Modigliani. Con orgoglio dunque e con giusta ragione il dott. Magonzi ha sottolineato che questo cartellone ha una sua valenza artistica ed un effettivo spessore culturale.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, prezzo unico euro 10. I biglietti sono disponibili un’ora prima all’ingresso della Villa Trossi, via Ravizza. Info 338 5081221. La Fondazione Trossi è su Facebobk.

E’ assicurata la sanificazione dei locali igienici e la distanza sociale .

Ecco il Cartellone:

Sabato 4 luglio “ Distanti ma cantanti” col Coro SpringTime e Coro Monday Girls, diretti dal Maestr Cristiano Grasso. Al pianoforte Massimiliano Fantolini.

Giovedì 9 luglio: “The rat pack”, omaggio a Frank Sinatra con Stefano Brindi (voce), Andrea Pellegrini (pianoforte), Nino Pellegrini al contrabbasso e Raffaele Commone alla batteria.

Domenica 12 luglio: “Bagnati dalla fortuna” commedia a cura della “Compagnia del sesto piano”. Regia d Tiziana Foresti.

Martedì 14 luglio: Cabaret di e con Paola Pasqui.

Giovedì 16 luglio “Sezione G” omaggio a Giorgio Gaber con Emiliano Geppeti, Carlo Bosco, Fabrizio Balest e Simona Del Cittadino.

Domenica 19 luglio: “Sulle ali del Belcanto”, musiche di Puccini, Haendel, Bizet, Donizetti, Mascagni, Verdi. Voci di Vladimir Reutov, Antonella Biondo, Maria Luce Menichetti. Flavio Fiorini al pianoforte.

Martedì 21 luglio : Omaggio a Piero Ciampi “L’italianò” con Lorenzo Taccini e la Piccola Orchestra.

Giovedì 23 luglio: “Musica Antiqua Festival” propone “ Passant Melancolie” – danze e arie del Rinascimento europeo.

Venerdì 24 luglio : “Ensemble Artisticamente Pizzicando” esegue “Il Barocco e il Galante” .

Domenica 26 luglio: Manuela Bollani in “Molesta” – One Woman Show, con Massimiliano Grazzini al pianoforte.

Giovedì 30 luglio: “Due vite in scatola” commedia brillante con Alessia Cespuglio & Silvia Lemmi.

Sabato 1 agosto “Hello Ludvig !”, omaggio a Beethoven, concerto a quattro mani per pianoforte . Esegue “ Daniel Rivera & I Talenti Emergenti di Musica Ritrovata”.

Mercoldì 5 agosto: Mina & Milva, con Gabriella Collaveri, voce e Stefania Casu al pianoforte. Introduce Simonetta Del Cittadino.

Venerdì 7 agosto, “Like” , stand up commedy, di e con Stefano Santomauro.

Mercoldì 12 agosto “Note Noire Quartet in concerto” Swing manouche, atmosfere latine con influenze mediterranee, eseguono Ruben Chaviano volino, Roberto Benvenuti contrabbasso, Tommaso Papini chitarra e Mirco Capecchi fisarmonica

Venerdì 14 agosto Duo Elia e Betsabea Faccini, concerto per due pianoforti dedicato al periodo francese di Modigliani con musiche di Debussy, Saint Saens e Ravel.

Domenica 16 agosto “Stelle della lirica cinese sotto il cielo di Livorno”, a cura dell’ Associazione Musica Ritrovata.

Martedì 18 agosto “Ir Marmugi”- cabaret con Claudio Marmugi.

Sabato 22 agosto “Premiata Ditta Bonapace”. Commedia a cura della Compagnia del Sesto Piano.

Sabato 29 agosto : “Buonasera, Signorina”- Canzoni e Macchiette del doppio senso, con Aldo Corsi, Elisabetta Macchia, Paola Pacelli, Fabrizio Corucci, Simonetta Del Cittadino, Franco Bocci, Annarosa Bechelli.

Commento musicale a cura di Stefania Casu.