Altri tre punti di penalizzazione per il Livorno, Serie D ormai alle porte

Livorno, 23 marzo 2021 – La retrocessione, per il Livorno calcio, è ormai alle porte, anzi dietro l’angolo. Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio, sezione Disciplinare, ha infatti accolto i deferimenti della Procura federale a carico del Livorno, del presidente Giorgio Heller e del sindaco unico del club Antonio Mastrangelo sanzionando con ulteriori 3 punti la società di via Indipendenza per non aver perfezionato i pagamenti degli emolumenti di giugno, luglio ed agosto a favore dei tesserati e dei dipendenti con un lordo annuo superiore a 50 mila euro entro il 1° dicembre e non aver ottemperato entro tale termine alle scadenze fiscali. Heller e Mastrangelo sono stati inibiti, rispettivamente, per cinque mesi e un mese. In questo modo il destino sportivo della squadra amaranto sembra segnato.

La Procura federale aveva chiesto 4 punti di penalizzazione, ma il Tfn, presieduto da Nicola Durante, li ha ridotti a 3 in quanto, in gran parte, si tratta della prosecuzione di illeciti già contestati e sanzionati il 29 dicembre quando il Livorno venne penalizzato di 5 punti.

Assieme alla nuova penalizzazione al Livorno è stata inflitta un’ammenda di 4 mila euro di cui 500 per recidiva.