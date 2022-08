Auser, al via una raccolta di fondi per sostenere progetti solidali all’Elba

(Stefano Bramanti) Livorno, 25 agosto 2022 – L’Auser Elba, Autogestione dei Servizi per la Solidarietà, promuove una raccolta fondi per sostenere i progetti solidali portati avanti in questi anni.

L’associazione da sempre insegue principi di attenzione al sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, ed è dedita alla tutela dei diritti e vuol sviluppare le opportunità di socializzazione tra le persone.

Molti i progetti in campo, grazie una convenzione con il comune di Portoferraio ed ai volontari è stata portata avanti la gestione degli Orti sociali in Albereto.

Per il progetto sono state sostenute importanti spese come la creazione di un impianto idrico e l’acquisto di attrezzature per le coltivazioni.

Auser Elba va in aiuto anche alle persone con difficoltà motoria, grazie ad un mezzo, messo a disposizione l’Auser Piombino Val di Cornia, le persone vengono accompagnate a svolgere qualunque tipo di adempimento, come visite mediche o analisi all’ospedale, ma pure per andare al mare o a fare la spesa.

Con il supporto di Paolo Andreoli, Fabio Cignoni e Fabrizio Antonini l’Auser organizza anche brevi camminate dei “Gruppi di cammino” (che riprenderanno a settembre) grazie ad un piano della regione Toscana in collaborazione con il Comune di Portoferraio ed il Dipartimento di Medicina dello Sport di Livorno e la Asl di zona.

Nei mesi di maggio e giugno si sono già svolte escursioni gratuite e aperte a tutti, ad esempio a San Martino visitando anche il Giardino dell’arte di Italo Bolano, poi nel centro storico raggiungendo il museo archeologico e la torre dalla Linguella.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni o per segnalare la propria intenzione di sostenere i progetti, è possibile telefonare al 3358421027 o inviare una mail-pec a auserportoferraio@pec.it.

Per sostenere economicamente Auser Elba: IBAN IT96M0306967684510780784698.