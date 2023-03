Basta un tempo al Livorno per sbarazzarsi del Città di Castello, 3 a 0

(Luca Aprea) Livorno, 19 febbraio 2023 – E’ bastato un tempo, al Livorno, per sbarazzarsi del Città di Castello. Un gol di Frati al quarto minuto e uno di Bruzzo nel recupero della prima frazione di gara, cui ha fatto seguito il tris di El Bakthaoui in avvio di ripresa, hanno infatti permesso al Livorno di superare il Città di Castello, 3 a 0, in una gara in cui la supremazia degli amaranto non è stata in discussione.

Il Città di Castello è stato superarato senza difficoltà. Gli amaranto, schierati ancora una volta con il 3-4-1-2, si sono portati subito in vantaggio con Frati, bravo a trafiggere Genovese con un bel colpo di testa su cross di Giuliani. Dopo il gol il Livorno ha preso possesso del centrocampo e ha creato diverse azioni pericolose con lo stesso Frati, Luci, El Bakthaoui, finché nei minuti di recupero Lo Faso, entrato al posto di Frati, ha inventato l’assist che Bruzzo ha trasformato in gol.

La trama della partita non è cambiata nel secondo tempo. Dopo neanche due minuti, su lancio di Gian Marco Neri, El Bakthaoui ha approfittato di un’uscita sbagliata di Genovese per siglare la terza rete. Da lì il Livorno ha abbassato i ritmi e il Città di Castello ha centrato due legni, il primo con Calderini che ha colpito il palo a Bagheria battuto, il secondo con Sylla poco dopo, che ha preso il montante a porta vuota. Nel Livorno, invece, è stato Lo Faso a cercare la rete, ma senza fortuna.

Livorno – Città di Castello 3 a 0 (2 a 0)

Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Russo, Giampà (37’st Zanolla); Lorenzoni (10’ st Camara), G. Neri (10’ st Pecchia), Luci (44’st Belli), Giuliani; Bruzzo; El Bakhtaoui, Frati (38’ pt Lo Faso). A disp. Fogli, Bamba, Longo, Lucatti. All. Esposito.

Città di Castello (3-4-2-1): Genovese; Mariucci, Pazzaglia, Mezzasoma (31’ st Posada); Mosti, Buono, Gorini, Grassi (19’st Rossitto); Sylla, Doratiotto (10’ st Trovato); Calderini. A disp. Guerri, Mussi, Tersini, Massai, Scarpini, Troqe All. Alessandria.

Arbitro: Campazzo di Genova.

Reti: 4’ pt Frati (L) 47’ pt Bruzzo (L) 1’ st El Bakthaoui (L).

Note: giornata mite, cielo coperto. 2.611 spettatori (651 paganti, 1.960 abbonati). Ammoniti Mezzasoma (C) Lorenzoni (L) Pazzaglia (C) Calderini (C) Sylla (C) Lo Faso (L); angoli 2 a 3; recuperi 3’ pt e 4’ st.