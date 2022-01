Bòtti e fuochi d’artificio per venti minuti sul Pontino come a Capodanno, cittadini svegliati e disturbati

(Redazione) Livorno, 25 gennaio 2022 – Sui social questa mattina, martedì 25 gennaio, in moltissimi hanno inserito post e commenti su quanto accaduto in nottata nel centro di Livorno. Nell’area della Fortezza Nuova, sul rione del Pontino, non distante da piazza Garibaldi e da piazza della Repubblica, poco dopo le 23 di ieri i residenti sono stati infatti svegliati da una serie di bòtti e fuochi d’artificio che sono andati avanti per oltre venti minuti, sparati da qualcuno che, probabilmente, voleva festeggiare un compleanno o una laurea, oppure che voleva solo divertirsi senza porsi il problema che, così facendo, avrebbe disturbato mezzo centro cittadino.

Sembrava di essere a Capodanno, invece era la tarda sera di un lunedì di fine gennaio, con la conseguenza che molti cittadini sono stati svegliati o comunque danneggiati e disturbati.

Quanto accaduto sul Pontino non è un fatto isolato. A lamentarsi di bòtti e fuochi di artificio esplosi in piena notte, infatti, nei giorni corsi sono stati anche gli abitanti della Venezia e in particolare di piazza del Logo Pio, dove spesso ci sono gruppi di ragazzi che lanciano petardi e poi scappano, in dispregio del regolamento di Polizia urbana che vieta di gettare oggetti accesi o di esplodere petardi in luoghi pubblici od aperti al pubblico o destinati ad uso pubblico, prevedendo multe pesanti e perfino la denuncia per disturbo alla quiete pubblica per chi contravviene a tale divieto.