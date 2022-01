Buon successo della manifestazione regionale del Sulpl, presenti anche gli agenti di Livorno e provincia

(Redazione) Firenze, 15 gennaio 2022 – Anche da Livorno e provincia decine di agenti della Polizia locale si sono dati appuntamento a Firenze per partecipare alla manifestazione regionale, con corteo, che si è snodata per iniziativa del Sulpl, il sindacato unitario dei lavoratori della Polizia locale, nella mattinata di oggi, sabato 15 gennaio, sotto la Prefettura di via Cavour.

Il motivo dello sciopero odierno, che ha visto svilupparsi anche la manifestazione fiorentina, era protestare contro le modifiche introdotte dal Ministero dell’Interno al testo sulla legge di riforma della Polizia locale. Secondo il Sulpl, infatti, il Ministero ha modificato la legge il testo in maniera negativa e penalizzante per la categoria.

Soddisfatto è apparso il segretario del Sulpl Toscana, Ivan Galante, data la buona partecipazione di agenti, anche in considerazione del fatto che la legge limita il diritto di sciopero di queste categorie di lavoratori.

La manifestazione di Firenze si è svolta in concomitanza con quelle tenutesi in altre città e regioni italiane, dato che lo sciopero era generale e quindi di carattere nazionale.