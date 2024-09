Il Mascagni Festival chiude al Goldoni, spettacolo il 20 con replica il 22 settembre

(Angela Simini) Livorno, 18 settembre 2024 – La quinta ediizone del Mascagni Festival si concluderà con la produzione del dittico Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e di Gianni Schicchi di Giacomo Puccini che andranno in scena al teatro Goldoni di Livorno venerdì 20 settembre alle 20 con replica domenica 22 alle 16.

Il Festival ci ha accompagnato in questa estate rovente dal 2 agosto (data della scomparsa di Mascagni) presentando spettacoli di qualità e grandi nomi: Stefania Saandrelli, Alessio Boni, Noemi e la Banda dell’Esercito Militare Italiano in varie parti significative della città, come la Terrazza Mascagni , la Fortezza Vecchia, il Mercato delle Vettovaglie, Coop Porta a Terra e Coop Porta a Mare, la piazza antistante il Teatro Goldoni, dove è stata consegnata una Targa al celebre baritono Renato Btuson, che si è complimentato con la Fondazione per aver istituito Il Festival Mascagbi , …Ne va orgoglioso il Direttore Artistico del Festival, Marco Voleri, che ha raccolto pubblico numeroso.

“E’ un dittico ibrido- ha dichiarato Marco Voleri- che lega due opere distanti nel tempo e di due autori diversi, che però hanno avuto tanti legami di amicizia, i Ed ibrido per la presenza di artisti ormai affermati, come Donata D’Annunzio Lombardi e Massimo Cavalletti, con giovani cantanti che hanno frequentato la Mascagni Accadeny, severamente selezionati. E qui bisogna citare la partecipazione alla giuria del musicologo livornese ed esperto mascagnano Fulvio Venturi . Il dittico, presentato della Sala Mascagni del Teatro Goldoni con la presenza dell’ assessore alla Cultura Simine Lenzi e degli addetti ai lavori, Marco Voleri, Mario Menicagli, direttore Cda della Fondazione, il direttore d’Orchestra Marcello Mottadelli, il regista Giandomenico Vaccari e tutto il cast. L’assessore Lenzi ha rilevato che alla Terrazza è andato in scena lo spettatolo Relazioni Pericolose nel quare si è evidenziato il particolare rapporto tra Mascagni e Puccini fatto di fasi alterne di amicizia e di rivalità.

“Siccome quest’anno ricorre il Centenario della scomparsa di Puccini , l’evento clou del Festival – ha spiegato Voleri – è stato sottolineato con una operazione che comprendesse ambedue i compositori, E sono particolarmente orgoglioso che l’evento clou si svolga per la rpima volta in teatro ”.

Prende la parola il regista Giandomenico Vaccari, che ha dato un incipit di lettura dello spettatolo, come lo ha definito: “Uno spettacolo e non due opere separate ! Dirò di più, lo spettacolo di svolge in un’unica scena, in cui il protagonista di Gianni Schicchi sogna £Cavalleria Rusticana” ed ogni tanto compare in questa opera come in sogno”, Ill lavoro, che comprende due eventi dissalanti tra loro quasi trent’anni, è ambientato in tempi moderni”

Lo spettacolo sale sulla sena come Nuovo Allestimento della Fondazione Goldoni con la collaborazione del Teatro Politeama Greco di Lecce e il Teatro Marruncino di Chieti, Si avvale dell’Orchestra e Coro del Teatro Goldon, Maestro del Coro è Maurizio Preziosi.

Info. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Goldoni (0586/204.290) il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13 e online su TicketOne. Per tutti i dettagli e le informazioni sul cast www.goldoniteatro.it.