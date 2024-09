La vecchia guardia ribalta lo Sporting Trestina e il Livorno vince all’esordio, 2 a 1

(Luca Aprea) Livorno, 15 settembre 2024 – Livorno – Il Livorno soffre ma non fallisce l’appuntamento con la vittoria all’esordio in campionato. All’Ardenza gli amaranto ribaltano lo Sporting Trestina nel finale (2-1) grazie alle reti di due veterani della vecchia guardia subentrati nella ripresa: Andrea Luci (classe ’85) e Federico Dionisi (classe ’87).

Mister Indiani deve rinunciare ad Hamlili, in permesso per motivi personali, a centrocampo (assenza che si sentirà tantissimo) ma si affida comunque al 4231. In mezzo accanto a Bellini c’è Currarino davanti dietro a Vieri regoli ci sono Russo, Capparella e Ndoye. Il Livorno fa la partita ma i ritmi sono molto blandi e il Trestina gestisce senza problemi lo sterile predominio del Livorno. Anzi, alla prima vera occasione, i bianconeri passano: tacco illuminante di Mencagli che libera l’ex Giuliani sulla fascia, palla al bomber Ferri Marini che fa secco Tani. Il Livorno accusa il colpo e rischia di incassare subito il raddoppio ma il giovane portiere livornese è prodigioso a respingere a tu per tu con Arduini.

Nel secondo tempo Indiani corre ai ripari e inserisce Rossetti al posto di Ndoye ma l’avvio di frazione non è buono e ci deve pensare ancora Tani a salvare sulla sventola di Giuliani. Il tecnico amaranto capisce che serve più ordine a centrocampo e getta nella mischia l’eterno Andrea Luci. Poco dopo arriva anche il momento di Chico Dionisi, all’esordio in amaranto dopo il suo ritorno. Sono i cambi che decidono la gara perché è proprio “Chico” a pennellare l’assist per Luci che trova la spizzata del pareggio. E in pieno recupero arriva anche il gol della vittoria: Rossetti è lesto e scaltro a farsi travolgere da un difensore ospite, dal dischetto va Dionisi che fa esplodere la Nord e festeggia con la maglia dedicata a Piermario Morosini. In futuro si dovrà soffrire meno ma a questo Livorno cuore e carattere non mancano.