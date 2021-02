Centro donna, il 22 febbraio al via Cambia Menti con al centro l’evento dell’8 marzo

(Donatella Nesti) Livorno, 20 febbraio 2021 – Un calendario con numerosi appuntamenti da febbraio a marzo è proposto dal Centro Donna del Comune di Livorno ed Associazione Ippogrifo con molte altre associazioni del territorio. Al centro del ciclo di eventi c’è l’8 marzo, giornata internazionale della donna, per ricordare le conquiste sociali, lavorative e politiche ma anche le discriminazioni, le violenze, la tragedia dei femminicidi, una piaga che non si arresta in ogni parte del mondo.

Diversamente da altri anni quando gli eventi si svolgevano in presenza Il progetto 2021 si svolgerà in streaming, “Cambia Menti” è un ciclo di iniziative e seminari sulle tematiche della violenza su donne e minori, nonché sul bullismo e cyberbullismo, fenomeni che traggono origine dal medesimo elemento dell’asimmetria di potere nelle relazioni. Il progetto prevede la formazione di operatrici e operatori con aggiornamento di conoscenze e competenze spendibili nel lavoro di prevenzione e acquisizione di nuove informazioni e strumenti.

Il percorso che presenta il Centro Donna è inquadrato in un programma che mira ad applicare l’approccio multidisciplinare a temi attuali talvolta poco indagati ma in continua espansione. Gli incontri in streaming si configurano come un’occasione di riflessione e di confronto tra saperi, metodologie e approcci sulle tematiche, per cui l’invito a partecipare riguarda tutte le persone che hanno interesse ad acquisire informazioni e conoscenze.

Oltre al Comune di Livorno, Ippogrifo APS , Ginestra (Federazione antiviolenza) hanno aderito CIF di Reggio Calabria, Cif di Carrara, AiutoDonna Lilith di Empoli, Las sabine di Montignoso, Albarosa e SVS Livorno, Fondazione Caritas, CeSDI, Agedo, Questura, Arma carabinieri, Azienda USL6, Hermanas Mirabal.

L’intero ciclo di incontri si svolgerà online sulla piattaforma Teams, per informazioni centrodonnalivorno@yahoo.it

Progetto finanziato dalla Regione Toscana: ddr 11172 del 18/06/19, avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale 2019.