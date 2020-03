Coronavirus a Livorno, anche Allegri in aiuto dell’ospedale cittadino

(Anna Viola) Livorno, 24 marzo 2020 – A favore di Livorno e delle strutture sanitarie della città, in questo momento di grande difficoltà dovuta all’epidemia da coronavirus Covid-19, è sceso in campo anche l’ex tecnico di Milan e Juventus, il livornese Massimiliano Allegri, che non ha voluto far mancare il suo apporto, offrendo il suo contributo nel conto appositamente aperto dal Comune di Livorno.

Secondo quanto si apprende, in soli quattro giorni, sarebbero stati già raccolti oltre 60 mila euro, frutto di una cinquantina di singoli versamenti.

“Ci sono semplici cittadini ed aziende, imprese e personaggi famosi”, ha detto il sindaco Luca Salvetti. “Nessuno ha voluto far mancare il suo contributo alla città e alla sanità cittadina”.

I fondi raccolti, nelle intenzioni del Comune, andranno ad aiutare l’ospedale di Livorno ed i servizi sanitari livornesi.

L’Iban per le donazioni è IT43X01030139000000006911545 intestato a Comune di Livorno.