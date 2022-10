Corpo senza vita recuperato al largo delle secche della Meloria

(Tony Faini) Livorno, 9 ottobre 2022 – Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato individuato e recuperato nel pomeriggio di oggi, domenica 9 ottobre, ad otto miglia dalle secche della Meloria.

La segnalazione al numero unico per la sicurezza in mare è stata inviata da due natanti che transitavano al largo della Meloria. Sul posto sono giunte una motovedetta della Guardia costiera e un’imbarcazione dei Vigili del fuoco. I soccorritori, una volta arrivati, hanno individuato il corpo che, secondo una prima analisi svolta dai medici legali, potrebbe essere rimasto in acqua per diversi mesi.

Il corpo senza vita è stato trasportato presso la sede della Capitaneria di porto di Livorno dove, alla presenza delle autorità competenti, è stato effettuato il fotosegnalamento. A causa dell’avanzato stato di decomposizione, non è stato possibile stabilire né il sesso né l’età della persona, che non aveva documenti con sé.

La salma è stata infine trasportata all’Istituto di medicina legale di Pisa per ulteriori accertamenti.