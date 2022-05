Costituito in Senato il gruppo di Cal-Pc-Idv, può aderirvi chi non ha votato Draghi

(Redazione) Roma, 4 maggio 2022 – E’ stato costituito in Senato il nuovo gruppo Cal-Pc-Idv formato da Costituzione ambiente lavoro, Partito comunista di Marco Rizzo e Italia dei valori.

Una nota politica, rilanciata dall’agenzia Askanews, spiega che “Cal-Pc-Idv comprende più anime, anche diverse tra loro, ma tutte di opposizione: Alternativa, Partito comunista e indipendenti del gruppo Misto (requisito per entrarvi è non aver mai votato la fiducia al governo di Mario Draghi) e utilizza anche il nome dell’Italia dei Valori perché per il regolamento del Senato occorre avere un simbolo che abbia già corso alle precedenti elezioni”.

Presidente del nuovo gruppo politico è Mattia Crucioli, ex Cinque stelle, proveniente da Alternativa. Il tesoriere è Cataldo Mininno. Hanno aderito, al momento, Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Margherita Corrado, Emanuele Dessì, Silvana Giannuzzi, Elio Lannutti, Rosellina Sbrana e Barbara Lezzi.

Nel dettaglio, Dessì fa capo al Pc, Lannutti a Idv, Crucioli e Angrisani ad Alternativa, mentre tutti gli altri restano indipendenti come erano nel Misto.