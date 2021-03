Covid, sospese anche in provincia di Livorno le vaccinazioni con Astrazeneca

Livorno, 15 marzo 2020 – Anche nella provincia di Livorno è stata sospesa la somministrazione del vaccino Astrazeneca. La sospensione, messa in atto dall’azienda sanitaria Usl Toscana nordovest, è stata applicata dalla regione Toscana che ha attuato le disposizioni dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questa tipologia di vaccino su tutto il territorio nazionale, in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema.

In Toscana la somministrazione è stata sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni. La vaccinazione con il siero prodotto da Astrazeneca è stata sospesa a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 15 marzo, fino a nuove disposizioni in materia.