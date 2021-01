Dal 18 gennaio riaprono i luoghi d’arte, al Museo della Città riparte la grande mostra sul Novecento

(Donatella Nesti) Livorno, 16 gennaio 2021 – Riaprono a partire da dopodomani, lunedì 18 gennaio, i musei nei giorni feriali e quindi dalle ore 10 di domani, fino al 29 gennaio compreso, sarà di nuovo possibile visitare la mostra Vissi d’Arte al Museo della Città di Livorno.

“Finalmente riapre la mostra Vissi d’Arte, dopo la chiusura dei musei imposta dalle misure contro la pandemia. I livornesi avranno così la possibilità di godere in tutta sicurezza, date le rigorose misure di distanziamento adottate ai Bottini dell’Olio, di uno straordinario spaccato di storia dell’arte italiana del Novecento. Si tratta di un’occasione imperdibile. Sono certo che non verrà sprecata”, ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi.

In mostra i lavori di grandi maestri come Giorgio Morandi, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Emilio Vedova, Renato Birolli, Mario Mafai, Scipione e Filippo De Pisis, e ancora Felice Casorati, Aligi Sassu, Ottone Rosai, Carlo Levi e Fausto Pirandello, disposti in un percorso dialettico dal forte impatto visivo.