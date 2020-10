Devastano un negozio di parrucchiere in via dell’Angiolo, denunciate due magrebine

Livorno, 15 ottobre 2020 – Momenti di tensione, nella serata di martedì 13 ottobre, in un negozio di parrucchiere in via dell’Angiolo nel centro di Livorno.

Secondo quanto si apprende, due donne di origine magrebina sarebbero entrate nel locale e, dopo aver offeso la moglie di uno dei titolari, sembra per antiche gelosie, avrebbero danneggiato il locale rompendo un lavandino, uno specchio, una poltrona, il registratore di cassa e lanciando alcuni oggetti verso il marito della donna. Quest’ultimo, di nazionalità marocchina, è stato ferito a una caviglia ed accompagnato al pronto soccorso livornese, dove gli sono stati refertati tre giorni di prognosi.

Sul posto sono giunte con immediatezza alcune volanti di Polizia, ma le presunte aggreditrici già si erano date alla fuga. Il titolare del negozio avrebbe comunque presentato una denuncia in Questura.