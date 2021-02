Di Bartolo lascia, il nuovo responsabile legale dell’Asa sarà Cammelli

Livorno, 26 febbraio 2021 – L’ingegner Valter Cammelli è il nuovo consigliere delegato e rappresentante legale dell’Asa, l’azienda servizi ambientali di Livorno. Cammelli, votato all’unanimità, subentra all’ingegner Rosario Di Bartolo, che si è dimesso per accettare una nuova sfida professionale. Cammelli entrerà in carica lunedì prossimo, 1° marzo, mentre il 28 febbraio concluderà la sua esperienza Di Bartolo.

La riunione in cui è stato nominato Cammelli si è svolta nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 febbraio, nella sede dell’Asa di Livorno.

Completano il Consiglio di gestione dell’azienda il presidente Stefano Taddia e il consigliere delegato Alessandro Fino, che sono stati confermati nel loro ruolo.

Il Consiglio di sorveglianza, nel porgere i saluti e l’augurio di buon lavoro a Cammelli, ha ringraziato Di Bartolo per l’impegno profuso a favore dell’Asa.

