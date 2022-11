Disponibile il Calendario dell’Avvento, lo scopo è far decollare Casa Maristella

(Marco Ceccarini) Livorno, 1° novembre 2022 – E’ ormai disponibile il Calendario dell’Avvento del Rotary Club Livorno. Con dieci euro, questo il costo del Calendario, si contribuisce a donare un futuro alle famiglie sfortunate con disagi importanti, alle mamme e ai loro figli che hanno bisogno di un aiuto concreto, attraverso la realizzazione della Casa famiglia Maristella creata da suor Raffaella Spiezio della fondazione Casa papa Francesco di Quercianella.

Contestualmente, oltre ad aiutare suor Raffaella nel suo cammino di solidarietà umana, oltre a raccogliere fondi per la costruzione di questa Casa famiglia, chi acquista il Calendario dell’Avvento potrà vincere splendidi premi ogni giorno dal 1° al 24 dicembre.

Non appena possibile, basterà aprire la casella corrispondente al Calendario acquistato e controllare sul sito Calendarioavventolivorno.it se si è vinto. Ogni giorno potrà essere quello giusto per vincere ricchi premi. Ma ogni giorno sarà anche il giorno giusto, con questa iniziativa voluta dal gruppo Consorti del Rotary e della propria coordinatrice Gianna De Gaudenzi, per aiutare chi ha bisogno della solidarietà. I Calendari in vendita sono duemila. L’obiettivo è fare in modo che vadano tutti esauriti.

Il calendario è in vendita, con orari e giorni variabili, presso alcuni partner che contribuiscono all’iniziativa: Il Quadrifoglio, Ottica Odello, Decathlon, Pasticceria Cristiani, Farmacia di Montenero, Golf Club Livorno. E’ prenotabile tramite e-mail all’indirizzo Calendarioavventolivorno@gmail.com. Nel mese di novembre sarà in vendita nelle edicole cittadine con il quotidiano Il Tirreno.