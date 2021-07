Donna perde la vita travolta da un treno fra Quercianella a Castiglioncello

Livorno, 28 giugno 2021 – Tragedia lungo la ferrovia tra Castiglioncello e Quercianella. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 2i giugno, poco prima di mezzogiorno. Una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno nel tratto della linea da Livorno a Roma compreso tra le stazioni di Quercianella e Castiglioncello.

Sul posto, inviata con prontezza dalla centrale unica del Pronto intervento del 112, è intervenuta un’ambulanza della Pubblica assistenza di Rosignano Marittimo, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. La Polizia ferroviaria di Livorno ha effettuato i rilievi lungo i binari e il traffico ferroviario è stato interrotto per alcune ore. La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio degli inquirenti.