Donna trovata senza vita nel proprio appartamento dalla collaboratrice domestica

Livorno, 18 febbraio 2021 – E’ entrata in casa per svolgere il proprio lavoro di donna delle pulizie, avendo le chiavi dell’appartamento, ma ha trovato la sua datrice di lavoro, una donna di 45 anni, senza vita nel suo letto.

Il doloroso rinvenimento è accaduto ii via Venuti, nelle vicinanze del viale Petrarca, dove la donna deceduta, nata in Nigeria ma di cittadinanza italiana, viveva da tempo. La collaboratrice domestica ha chiamato con immediatezza i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza della Misericordia. Il personale medico, dopo aver provato a rianimare la nigeriana, ha dovuto constatarne il decesso.

Secondo prassi, la Magistratura ha diposto un’indagine per appurare le cause del decesso.

